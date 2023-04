Przywłaszczył samochód wart 115 tys. zł. Policjanci spod Krakowa odzyskali ukrywany pojazd

Śledczy z powiatu krakowskiego namierzyli pojazd. Poszukiwania zaczęły się 6 kwietnia 2023 r., gdy do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zgłosił się przedstawiciel firmy zajmującej się wynajmem pojazdów.

- Poinformował on funkcjonariuszy o przywłaszczeniu przez jednego z klientów forda wartego 115 tysięcy złotych. Zawiadamiający podniósł również to, że klient pomimo wygaśnięcia umowy najmu i upływu kilku miesięcy, a także kilkukrotnych wezwań do zwrotu pojazdu wysyłanych przez kancelarię adwokacką, nie uczynił tego, jednocześnie unikając jakiegokolwiek kontaktu - relacjonuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.