PŚ w kajakarstwie górskim. Polacy z awansem do półfinału slalomu w Vaires-Sur-Marne

Finał Pucharu Świata w kajakarstwie górskim jest też próbą przedolimpijską

Regaty - ostatnie w PŚ w tym sezonie - są oficjalną imprezą przedolimpijską, rozgrywane są też w takiej formule, jak za rok na igrzyskach, a ta różni się od tej znanej z Pucharu Świata. W eliminacjach są bowiem dwa równorzędne przejazdy, a do końcowego rankingu, który decyduje o awansie do półfinału, liczy się lepszy z czasów. Miejsc jest tylko 24, potem do finału ma się dostać 12 najlepszych.

W C-1 mężczyzn z Polaków przepustkę uzyskał Grzegorz Hedwig (Start Nowy Sącz). Zajął 6. lokatę w I przejeździe, potem łącznie miał 12. wynik. Michał Wiercioch (AZS AWF Kraków) został sklasyfikowany na 33. miejscu (do awansu brakło prawie 5 s); odpadł też jego klubowy kolega Kacper Sztuba - 35. lokata.