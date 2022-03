PŚ w lotach narciarskich w Planicy. Piotr Żyła zmarnował szansę na podium w finale Pucharu Świata [27.03]

Skoki w Planicy w cieniu burzy w reprezentacji. Jak to wpłynęło na wyniki?

Niedzielny konkurs zakończył sezon 2021-22 w skokach narciarskich, wystąpić w nim mogło tylko 30 najlepszych zawodników z klasyfikacji PŚ. W tym gronie znalazło się trzech Polaków i zaliczyli udany występ.

Konkurs rozgrywany był w cieniu burzy, jaka rozpętała się w sobotę w naszej kadrze. W piątek podano informację, że umowa z trenerem Michalem Doleżalem nie będzie przedłużona. Dzień później zawodnicy jednym głosem otwarcie mówili przed kamerami TV, że nie podoba im się taka decyzja, ani sposób przeprowadzenia całej sprawy. Ich zdaniem szkoleniowiec nie dostał szansy na obronę swojej pracy w tym mało udanym sezonie, a miał mieć taką możliwość. Dodatkowo wszystko i tak odbyło się z pomięciem zdania zawodników. Co gorsza, o wyraźnym, solidnym kandydacie w na następcę nie słychać. No, chyba że PZN już się z kimś dogadać, ale trzyma to w tajemnicy.