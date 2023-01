PŚ w skokach narciarskich. Dużo kibiców na ulicach Zakopanego. Zobaczcie zdjęcia art, zdjęcia: Wojciech Matusik

W Pucharze Świata w skokach narciarskich w Zakopanem na niedzielę, 15.01.2023 r., zaplanowano konkurs drużynowy. Rozegranie zawodów stanęło pod znakiem zapytania - z uwagi na silny wiatr - ale to nie zniechęciło kibiców do pójścia na skocznię. Zobaczcie, co działo się na ulicach Zakopanego przed konkursem. Zdjęcia - w GALERII.