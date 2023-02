PŚ w skokach narciarskich. Granerud leci podbić USA jak rodaczka Sonja Henie w latach trzydziestych

Później w jego startach nastąpi przerwa. Norweg nie wystartuje w Rasnovie w dniach 17-19 lutego, aby odpocząć, trenować i przygotować się do zgarnięcia "złotej puli" w mistrzostwach świata w Planicy w dniach 21 lutego-5 marca.

"Amerykanie uwielbiają sporty ekstremalne i zaliczają do nich skoki narciarskie. Granerud, jako przedstawiciel narodu, który przed tysiącem lat wynalazł narty, teraz na nich nie jeździ ani nie biega tylko lata, co w USA jest kuriozum. Dla FIS jest to z kolei znakomita okazja dla popularyzacji tego sportu, a dla skoczka światowy PR" - skomentowały norweskie media.