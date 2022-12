PŚ w snowboardzie. Piękne otwarcie Polaków: Aleksandra Król i Oskar Kwiatkowski na podium slalomu mikstów w Winterbergu

To duży sukces naszego pochodzącego z Podhala miksta. W 1/8 finału polska ekipa wygrała z Włochami Rolandem Fischnallerem i Lucią Dalmasso (łącznie o 0,51 s). W ćwierćfinale była lepsza od Niemców Eliana Hubera i Melanie Hochreiter, w czym pomogło wypadnięcie z trasy tej ostatniej zawodniczki. Na drodze do finału stanęli Szwajcarzy Gian Casanova i Ladina Jenny, to oni awansowali. Potem w wielkim finale pokonali Andreasa Primmeggera i Danielę Ulbing.

O miejsce na podium Polacy musieli więc walczyć w małym finale, z Austriakami. Kwiatkowski przegrał o 0,29 s z Arvidem Aunerem, ale Król aż o 5,04 s wyprzedziła Claudię Riegler, co oznaczało zwycięstwo Biało-Czerwonych.

W slalomie mikstów w sobotę w niemieckich Winterbergu rywalizowały jeszcze dwa nasze duety. Michał Nowaczyk i Weronika Dawidek w eliminacjach pokonali Bena Heldmana i Abby van Groningen z Kanady. W 1/8 finału musieli uznać wyższość wspomnianych Austriaków: Prommeggera i Ulbing (byli szybsi o 0,49 s).