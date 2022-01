PŚ Zakopane 2022. Konkursy na Wielkiej Krokwi jednak bez Kamila Stocha! Przeszkodziła kontuzja

Kamil Stoch wrócił do treningów, ale miał pecha

Przypomnijmy, że Stoch na początku stycznia został wycofany z Turnieju Czterech Skoczni (i Pucharów Świata) po nieudanych kwalifikacjach w Innsbrucku, gdy sensacyjnie ich nie przebrnął. Dostał kilka dni odpoczynku w domu, by odpocząć, także mentalnie. W tym tygodniu trenował w Zakopanem. Najwyraźniej z jego formą i samopoczuciem było na tyle dobrze, że mógł wrócić do walki o najwyższe cele, co już od kilku dni sygnalizowano.

W środę trener Michal Doleżal podał skład na PŚ, w którym Stoch - jak zapowiadano - się znalazł. Po południu okazało się jednak, że występ nie będzie możliwy ze względów zdrowotnych. Lider naszej kadry rano podczas rozgrzewki podkręcił kostkę.

Początkowo nie zanosiło się na duży problem, ale uraz okazał się poważny. Na tyle, że wykluczył Stocha ze startu w Zakopanem. Pojawiła się opuchlizna. Badania wykazały, że wprawdzie kości są całe, lecz zerwana została torebka stawowa. A to oznacza przymusową pauzę.