PŚ Zakopane 2022. Koronawirus w reprezentacji Polski w skokach narciarskich. W zawodach nie wystąpią Dawid Kubacki i Paweł Wąsek

„Dawid Kubacki i Paweł Wąsek otrzymali pozytywny wynik testu na Covid-19 i nie wystartują w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem. W najbliższy weekend na Wielkiej Krokwi powalczy 10 reprezentantów Polski” - to komunikat PZN

Oznacza to, że w ich miejsce nie zostanie powołany nikt, a Polska nie wykorzysta pełnej puli startowej (12 osób). To kolejna zmiana w reprezentacji. W środę okazało się, że uraz, którego podczas zajęć doznał Kamil Stoch (staw skokowy), wyklucza go z rywalizacji. Przerwa w treningach ma potrwać 2-3 tygodnie.

Pod znakiem zapytania stoi występ Jakuba Wolnego. Jak podał związek, wynik jego testu PCR był niejednoznaczny (ale negatywy). Zawodnik został skierowany na kolejne badanie, wynik dopiero w piątek.

Wcześniej przymusową koronawirusową pauzę mieli Klemens Murańka i Tomasz Pilch.

Również dziś okazało się, że problemy z koronawirusem mają Japończycy. Pozytywny wynik testu miał jeden z trenerów - taką informację podał Aleksander Roj, dziennikarz TVP Sport.