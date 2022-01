PŚ Zakopane. Paweł Wąsek się rozkręcił i jest na dobrej drodze do wyjazdu na igrzyska w Pekinie Artur Bogacki

Paweł Wąsek Andrzej Banas

Paweł Wąsek w tym sezonie z naszej kadry skoczków narciarskich zrobił największy postęp. Zawodnik, który nie był typowany do wyjazdu na igrzyska, wyrobił sobie na tyle mocną pozycję w reprezentacji, że drzwi do Pekinu ma szeroko otwarte. Trudno sobie wyobrazić, by sztab szkoleniowy nie postawił na młodego skoczka. A niewiele brakło, by ze startu w Zakopanem, decydującego w wyborze kadry olimpijskiej, został wykluczony przez koronawirusa.