Psi ratownicy potrzebują pomocy. Akcja Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt

Głównym celem akcji „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt” jest zebranie funduszy niezbędnych na edukację psich ratowników GOPR, wspierających akcje goprowców już od ponad 45 lat, na potrzebny sprzęt, a także na włączanie kolejnych czworonogów w szeregi GOPR.

Stałe i wszechstronne szkolenie psów ratowniczych jest niezwykle istotne, ponieważ niosą one pomoc poszkodowanym lub zaginionym w różnych terenach, często w bardzo trudnych i wymagających warunkach – w lesie, na lawiniskach czy stromych górskich stokach. Jeden psi ratownik potrafi wykonać, na terenach polawinowych, pracę nawet 5-6 ratowników i jest w stanie odnaleźć i uratować życie człowieka przysypanego kilkoma metrami warstwy śniegu. Dobrze wyszkolony pies ratowniczy zwiększa szansę odnalezienia zaginionego w górach nawet o 70%! Większość akcji poszukiwawczych z udziałem psów ratowniczych kończy się odnalezieniem poszkodowanego.

Jak działają psy ratownicze GOPR?

Na ich niezwykłe umiejętności składają się zarówno instynkt, jak i wielogodzinne ćwiczenia, dzięki którym mogą efektywnie wspierać w pracy ratowników. Oprócz szkoleń sprawnościowych i poszukiwawczych, prowadzonych przez uznanych, polskich i międzynarodowych specjalistów, prowadzone są również aktywności przyzwyczajające psy do latania helikopterem i podróżowania skuterem śnieżnym, ponieważ często są to jedyne sposoby pozwalające ratownikom na dotarcie na miejsce akcji.

Psy ratownicze są nieocenionym partnerem w akcjach GOPR Łobzowska Studio

Jednak by psi ratownicy GOPR mogli skutecznie nieść pomoc, rozwijać swoje umiejętności i utrzymywać formę, szkolenia powinny odbywać się systematycznie, a to wymaga znacznych nakładów finansowych. Psy wymagają również odpowiedniego leczenia, stałej opieki weterynaryjnej i niezbędnych zabiegów. Za to wszystko, musieli płacić sami opiekunowie psów.