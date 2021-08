Pstroszyce II. Opowiedzą o „Czystym powietrzu”

W czasie spotkania będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można zdobyć dotacje, dowiedzieć się, jak złożyć wniosek o dofinansowanie oraz jak rozliczyć się z pozyskanej kwoty.

Celem programu „Czyste powietrze” jest doprowadzenie do zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków. Można w jego ramach zdobyć dotacje m. in. na wymianę pieca, docieplenie budynku, montaż centralnego ogrzewania lub instalacji fotowoltaicznej.

Początek spotkania o godz. 18.