Pszczoła miodna calutką zimę zachowuje żywotność

Rodzina licząca od dwudziestu do czterdziestu tysięcy robotnic na zimę przyjmuje w ulu formę kuli. Jeden owad koło drugiego. Przytulone do siebie. Połączone odnóżami. Samym środku tkwi najważniejszy członek rodziny, czyli królowa. Nawet w najsurowsze zimy temperatura kłębu pszczół nie spada poniże dwudziestu stopni Celsjusza, zaś w samiutkim centrum pięć kresek więcej. Przyjemne, letnie temperatury. Owady regularnie zmieniają lokalizacje. Tkwiące na zewnątrz najszybciej tracą temperaturę i nim ulegną wychłodzeniu przemieszczają się do ciepłego środka. Te ze środka zajmują ich miejsce.

Teraz najważniejsze. Pszczela rodzina musi mieć sposób na wytwarzanie ciepła i źródło energii. Właściwą temperaturę zapewnia nieustanne drżenie mięśni maleńkich owadów. Praca zamieniana jest na ciepło. Ot, forma długiej i delikatnej rozgrzewki. A co jest źródłem ciepła? Niegdyś był to zapas miodu. Od czasu jak człowiek udomowił pszczoły i regularnie zabiera im słodkości, pszczoły żyją na cukrowym syropie. Na pewno gorszy smakowo do miodu, ale pełen kalorii. Inaczej rój nie doczekałby wiosny.