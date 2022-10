Ptaki lustrzane

Ptaszysko dziób ma pokaźny to i hałas był spory. Finalnie, schwytany przez strażaków trafił do przytułku.

Historia lubi się powtarzać, i jak mówi stare porzekadło często jako farsa. Tym razem było mniej śmiesznie, gdyż atakujące okna ptaki były mniejsze. Jeden kos i sroka. Scenariusz był podobny: ptaki przylatywały o świcie i przez kilka dni z rzędu bębniły na zmianę w szybę. Przepędzone wciąż wracały i uprawiały męczący proceder.

Przyczyna leży w nowoczesnych oknach. Szyby ze specjalnego szkła tworzą komory wypełnione szlachetnym gazem. Jeśli światło pada pod odpowiedzeniem kątem, oko ptaka widzi idealne odbicie okazu, który małpuje i powtarza każdy ruch. Jeśli na dodatek będzie to okres wiosennych godów, a ptak to samiec, to potraktuje ruchomy obraz niczym konkurenta. Instynkt każe mu odgonić obcego samca, co czyni jak potrafi.

Problem rozwiązała przyklejona na szybie tekturka w kształcie ptaka. Czar prysł i nastał święty spokój. Owa tekturka może być pomocna w ratowaniu ptasiego życia. Sikorki wszystkich gatunków widzą nowoczesne szyby niczym błękitne niebo. Na pełnej szybkości uderzają w okno i giną. Tak bywa dwa razy do roku w okolicach równonocy wiosennej i jesiennej, gdy lustrzane odbicie jest najbardziej realistyczne.