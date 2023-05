Ptasia grypa pod Krakowem. Ograniczenia i nakazy obowiązują w kilku powiatach

Inspektorzy wręczają mieszkańcom ulotki z informacjami jak należy postępować oraz specjalny płyn do dezynfekcji, którym po rozrobieniu w wodą nasącza się maty, które powinny leżeć przed wejściem do kurników. Odwiedzili już ponad 500 gospodarstw utrzymujących drób na terenie strefy. Na razie nie stwierdziliśmy innych przypadków padłych ptaków i mam nadzieję, że tak zostanie. Niemniej musimy stosować się do wytycznych z rozporządzenia. Te dotyczą też włodarzy gmin ujętych w rozporządzeniu. Mają oni obowiązek oznakować drogi wylotowe na zewnętrznej granicy strefy - mówi nam Krzysztof Giza, powiatowy lekarz weterynarii w Myślenicach.