PTTK zaprasza na ostatnie już w tym sezonie wycieczki krajoznawcze po okolicach Krakowa

Akcja „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” jest organizowana od 1973 roku. To odbywające się od wiosny do jesieni piesze wycieczki: nizinne po okolicach Krakowa i górskie po Beskidach. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK. Celem akcji jest propagowanie historii i atrakcji regionu oraz aktywnego modelu spędzania wolnego czasu, a także promocja szlaków turystycznych oraz dziedzictwa materialnego, kulturowego i przyrodniczego Małopolski.

Szlakiem Tadeusza Kościuszki

Przedostatnia w tym sezonie wyprawa odbędzie się w sobotę 21 października, a jej tytuł to „Szlakiem Tadeusza Kościuszki”. Trasa liczy około 12 km. Oto jej punkty oraz atrakcje: Pielgrzymowice – Sieborowice (pałac Zakrzewskich z XIX w.) – Więcławice Stare (kościół z XVIII w.) – Zdzięsławice (skraj) – Nadział – Książniczki (dwór z XIX w.) – Las Młodziejowski – Bosutów (obelisk T. Kościuszki) – Węgrzce.

Dla chętnych do udziału w tej wycieczce zbiórka na pętli autobusowej Prądnik Czerwony o godz. 7:50. Wmarsz na trasę z Pielgrzymowic o godz. 8:35. Powrót do Krakowa jest planowany około godz. 15–15:30.

Dwie trasy do wyboru

Ostatnia wycieczka na zakończenie sezonu letniego odbędzie się w niedzielę 22 października. Uczestnicy będą mieli do wyboru dwie trasy. Pierwsza z nich liczy ok. 6 km: Kobylany – Łączki Brzezińskie – Żarnowa – schronisko skalne na Łączkach – Łączki Kobylańskie – Dolina Będkowska – Gospodarstwo Agroturystyczne „Brandysówka”. Dla osób zainteresowanych udziałem w tej wycieczce zbiórka na pętli autobusowej Bronowice Małe (os. Widok) o godz. 7:45. Wymarsz na trasę z Kobylan ok. godz. 8:30.