PTTK zaprasza na wycieczki. Nie siedź w domu w weekend, poznaj okolice Krakowa! Paulina Szymczewska

Maria Lappe / Koło Grodzkie PTTK

Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. To doskonała okazja, by podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze.