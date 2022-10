Puchar Challenge siatkarzy. Mistrz Ukrainy pod wodzą Mariusza Sordyla zagra w podwarszawskim Błoniu

Aktualny mistrz Ukrainy to jedyny reprezentant tego kraju w europejskich pucharach. W pierwszej rundzie najniższego rangą turnieju klubowego rozgrywanego pod egidą Europejskiej Federacji Piłki Siatkowej (CEV) zmierzy się z trzecim zespołem ligi słoweńskiej - Merkurem Maribor.

Ze względu na toczącą się w Ukrainie wojnę z Rosją Epicentr-Podolany zdecydował się rozgrywać domowe spotkania Pucharu Challenge w podwarszawskim Błoniu. To najlepsza okazja dla kibiców z Warszawy i okolic, by obejrzeć na żywo starcia europejskich pucharów siatkarzy, bowiem Projekt Warszawa, występujący w ekstraklasie, zajął w zeszłym sezonie dziewiąte miejsce i nie zakwalifikował się do żadnych rozgrywek CEV.

W ukraińskiej ekipie nie brakuje polskich akcentów. Szkoleniowcem jest Mariusz Sordyl, a trenerem przygotowania fizycznego Grzegorz Kurek. W barwach Epicentru-Podolany gra natomiast Bułgar Nikołaj Penczew, który przez wiele lat występował w różnych klubach w PlusLidze.