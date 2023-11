Puchar Polski. Bruk-Bet Termalica Nieciecza w 1/16 finału sprawiło dużo problemów Piastowi Gliwice

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Piast Gliwice 0:1 (0:0)

Kilka szans Bruk-Betu Termaliki w meczu z Piastem

Gliwiczanie od początku spotkania byli aktywniejsi w ofensywie, ale niewiele z tego wynikało. Tymczasem w 7 min to miejscowi bliscy byli zdobycia gola, gdy Bruno Wacławek zdecydował się na indywidualną akcję rozpoczętą jeszcze na własnej połowie. Obrońca „Słoni” minął trzech rywali i finalizując akcję, oddał strzał z 12 metrów, lecz Karol Szymański odbił piłkę nogą. Była to praktycznie jedyna klarowna sytuacja do zdobycia gola w pierwszej odsłonie.