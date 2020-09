Puchar Polski. Proszowianka lepsza od Niedźwiedzia

W lidze piłkarze Proszowianki nie mogą ciągle trafić do siatki rywala, za to w Niedźwiedziu strzelali nie tylko często, ale i efektownie. Najskuteczniejszy był Krzysztof Bździuła, który trafił dwa razy i w obu przypadkach były to uderzenia warte zapamiętania. Swoje pierwsze bramki dla Proszowianki zaliczyli też wychowanek Kacper Kwiecień i Leon Manaseryan. Listę snajperów uzupełnił Piotr Dębski, który trafił w rzutu wolnego.

Dla gospodarzy honorową bramkę zdobył strzałem pod poprzeczkę Jan Marek. Miejscowi stworzyli tez kilka innych dogodnych okazji, ale w decydujących momentach brakowało im precyzji.

Debiuty w drużynie Proszowianki zaliczyli wychowankowie Jakub Cebulski i Hubert Kot oraz pozyskany z Czarnych Staniątki Jakub Fryda.

W kolejnej rundzie pucharowym rywalem Proszowianki będzie Borek Kraków.

LKS Niedźwiedź – Proszowianka 1:5 (1:2)

0:1 K. Bździuła 9, 1:1 Marek 14, 1:2 Dębski 22 (wolny), 1:3 K. Bździuła 61, 1:4 Kwiecień 67, 1:5 Manaseryan 84