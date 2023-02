Puchar Polski siatkarzy w Krakowie. Jastrzębski Węgiel w półfinale efektownie pokonał Asseco Resovię

Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia 3:0 (25:17, 25:19, 25:17)

Jastrzębski Węgiel: Toniutti, Fornal, M'Baye, Boyer, Gładyr, Clevenot, Popiwczask (libero) oraz Strzymszok, Piksa (libero).

Asseco Resovia: Drzyzga, DeFalco, Kochanowski, Cebulj, Potera, Kozamernik, Muzaj, Zatorski (libero) oraz Bucki, Borges, Kędzierski, Krulicki.

Kibice ostrzyli sobie zęby na wielkie, emocjonujące widowisko, a wyszły z tego trzy dość szybkie sety. Liderująca w PlusLidze Asseco Resovia statystycznie zanotowała jeden z najsłabszych meczów w sezonie i wyraźnie uległa jastrzębianom.

Początek spotkania nie wskazywał na takie rozstrzygnięcie. To rzeszowianie mieli przewagę (4:8). Wkrótce po serii rywali przegrywali (od 7:10 do 12:10) i już ich nie dogonili. Ostatnią realną szansę mieli przy stanie 17:15, przegrali do 17.