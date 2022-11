Puchar Świata w biathlonie. Kto zostanie liderem polskiej kadry pod nieobecność Hojnisz-Staręgi?

Każdy, kto choć trochę śledzi biathlon, wie, że wyniki polskich biathlonistów w poprzednich sezonach nie były rewelacyjne. Nie jestem cudotwórcą i na pewno nie zmienię tego diametralnie w ciągu roku. Liczę więc, że ten sezon będzie po prostu lepszy niż poprzedni. Chciałbym, żebyśmy mieli więcej miejsc w sześćdziesiątce, więcej występów punktowanych, żeby sztafety dobiegały do mety. Jeśli to nam się uda zrealizować, będzie to krok naprzód - powiedział Lepel.