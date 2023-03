Pudzianowski - Szpilka. Kiedy walka? Gdzie obejrzeć na żywo? WYNIKI i transmisja gali XTB KSW Colosseum 2

Szpilka, Pudzianowski i Chalidow. Kiedy gala na Narodowym?

Gala XTB KSW Colosseum 2 odbędzie się w sobotę 3 czerwca. Podczas niej odbędzie się walka dwóch mistrzów unifikująca pasy wagi lekkiej. Marian Ziółkowski (25-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub), który jest na szczycie kategorii lekkiej od ponad dwóch lat, broni tytułu w pojedynku z mistrzem wagi piórkowej i tymczasowym czempionem kategorii lekkiej Salahdine'em Parnasse (17-1, 2 KO, 7 Sub).

Gala XTB KSW Colosseum 2 na PGE Narodowym to także gratka dla sympatyków Mameda Chalidowa. Występ byłego mistrza KSW kategorii półciężkiej i średniej został już oficjalnie potwierdzony, ale nadal nie znamy rywala 42-latka. Legendarny wojownik KSW czeka na ogłoszenie nazwiska przeciwnika, ale kimkolwiek by on nie był, czeka go ciężka przeprawa.