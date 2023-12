Puszcza Niepołomice - Widzew Łódź. Trener Tomasz Tułacz: Mamy pomysł na ten mecz

Puszcza wygrała dwa poprzednie mecze (przerwanego spotkania z Piastem Gliwice z poprzedniej kolejki nie liczymy). Poprawiła swoją sytuację w tabeli (16 pkt), ale wciąż plasuje się w strefie spadkowej. Wygrana z Widzewem (22 pkt, ma o jeden mecz rozegrany więcej) może to zmienić.

- Będziemy chcieli zrobić wszystko, by mecz odbywał się na naszych warunkach. Nie mówię o posiadaniu piłki, tylko o innych aspektach. Na ile nam się to uda wdrożyć, to pewnie będzie miało wpływ na wynik - przyznał Tułacz.