Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków. Gdzie obejrzeć mecz? O której transmisja w telewizji? Relacja online na żywo 7.04 2023 (k)

W ubiegłym roku Wisła Kraków mierzyła się z Puszczą Niepołomice nie tylko w I lidze, ale i w Pucharze Polski Wojciech Matusik

Puszcza - Wisła Kraków. O której godzinie mecz Wisły w Niepołomicach? Kiedy można obejrzeć spotkanie na żywo w telewizji? Już w najbliższy weekend Mecz Stulecia, jak określili to wydarzenie gospodarze szczytu I ligi. Dla piłkarzy obu drużyn, którzy planują bezpośredni awans do ekstraklasy, to spotkanie z gatunku "must win". Przegrywający nie straci szans na zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca w tabeli, ale mocno je ograniczy. Ogromna stawka sprawia, że wszystkie bilety na mecz zostały już sprzedane. Tym, którzy nie zdołali nabyć wejściówek, pozostaje oglądanie starcia w telewizji. Jaka stacja i kiedy przeprowadzi transmisję meczu Puszcza - Wisła? Szczegóły poniżej.