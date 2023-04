PZN szukyje zmiany w systemie szkolenia młodych zawodników. Co przyniesie "plan Małysza?

Sezon 2022-23 w dyscyplinach narciarskich i snowboardzie dobiegł końca. Zawodnicy mają zasłużoną przerwę, a działacze i trenerzy czas muszą poświęcić na zintensyfikowane działania. Trzeba wdrożyć plan przygotowań, teraz jest też właściwa pora na ewentualne modyfikacje systemowe. Polski Związek Narciarski szykuje ważne zmiany, która mają pozytywnie wpłynąć na jakość szkolenia młodych zawodników. Nowy projekt nazywany jest "planem Małysza".

Cel szkoleniowy PZN? Igrzyska olimpijskie w 2030 roku

Nazwa wzięła się oczywiście od nazwiska prezesa związku. Utytułowany skoczek narciarski Adam Małysz stery w związku objął latem ubiegłego roku. Podkreślał, że chce być prezesem wszystkich dyscyplin, nie tylko skoków. Przez kilka miesięcy udało się też rozbudować struktury "wsparcia" kadr szkoleniowych. PZN nawiązał oficjalną współpracę ze szpitalami i placówkami medycznymi, dzięki czemu w przypadku problemów zdrowotnych zawodników skróci się czas na oczekiwanie na specjalistyczną pomoc. Dotyczy to także młodych zawodników, co ma zwiększyć szanse na to, że zostaną przy sporcie. Ponadto przy PZN działa Rada Medyczna, skupiająca specjalistów z różnych dziedzin. M.in. w analizie przygotowań pomaga hematolog. W letniej przerwie związek ma zrobić kolejny krok na ścieżce rozwoju, dotyczący kwestii treningowych. Jak podał sport.pl, w "planie Małysza" trener kadry narodowej będzie musiał pełnić nadzór nad całym systemem szkolenia (albo desygnować do tego kogoś innego). W hierarchii po nim równorzędną rolę w całym sztabie mają pełnić trener kadry B i kadry juniorów, ma też być bezpośrednia współpracowa z trenerami Szkół Mistrzostwa Sportowego.

- Przyjęliśmy decyzję kierunkową, czyli przedstawioną koncepcję szkolenia na dwa najbliższe okresy olimpijskie. Czyli docelowo do 2030 roku - powiedział sport.pl Jan Winkiel, sekretarzy generalny PZN.

Skoki potrzebują dobrej "świeżej krwi"

Nie ma co ukrywać, że w najbardziej medialnych, mających największe sukcesy skokach narciarskich najlepsi zawodnicy za niedługo zakończą karierę. Kamil Stoch, Piotr Żyła czy Dawid Kubacki są już po "trzydziestce" i należy się liczyć z tym, że będą w niedalekiej przyszłości rozważać inny plan na życie. A następców, którzy rokowaliby na dorównanie do tak wysokiego poziomu, na razie nie widać.

Owszem, w tym roku polscy juniorzy zdobyli dwa medale mistrzostw świata - srebro drużyna, a brąz Jan Habdas - ale oni na razie w seniorskim Pucharze Świata jeszcze nie mają za bardzo szans poważniej zaistnieć. Do tego ich sukcesy to raczej wyjątek niż norma, bo na medal MŚ juniorów polska federacja czekała.... 9 lat. Luka jest więc wyraźna; inne czołowe w skokach nacje aż takich problemów nie mają, jest stały napływ świeżej krwi. To wynika także z innego systemu szkolenia.

W biegach narciarskich mamy zawodniczki z ogromnymi sukcesami juniorskimi czy w kategoriach młodzieżowych, medalistki mistrzostw świata, jak Izabela Marcisz czy Monika Skinder. W narciarstwie alpejskich też są obiecujące, dobrze rokujące zawodniczki, który- szlak do elity przetarła Maryna Gąsicenia Daniel. Trzeba znaleźć odpowiedni system, by wdrożyć tę "młodzież" do seniorskiej rywalizacji. A do tego trzeba doświadczonych fachowców, dodajmy - kosztownych. PZN szukając szans rozwoju, rozgląda się za trenerami z dużym doświadczeniem, zanosi się na zmiany w sztabach. - Sondujemy rynek, sprawdzamy możliwości i mamy swoje pomysły. Prowadzimy rozmowy z trenerami, którzy prowadzili mistrzów świata i mistrzów olimpijskich. Z ludźmi, którzy mają doświadczenie w podobnych systemach na świecie. Nazwisk nie zdradzamy, bo muszą się "podpisać" - powiedział Winkiel.

Sportowcy z dodatkowym wykształceniem

Co ciekawe, związek szuka też nowych opcji dla samych zawodników, aby po zakończeniu kariery nie trafiali w życiową i zawodową próżnię. Stąd pomysł "wciągnięcia" większej liczby sportowców w struktury Wojska Polskiego; formalnie są w nim m.in. biegacze narciarscy i snowboardziści. Są przypadki, że po zakończeniu kariery sportowej sportowcy zostają ze stałym zatrudnieniem w służbach mundurowych.

W nowych planach jest też organizowanie dla zawodników kursów przygotowujących do pracy jako instruktor sportu, serwismen czy wprowadzających do pracy w fizjoterapii. Trzeba bowiem pamiętać, że nie wszyscy, którzy postawili początkowo na wyczynową karierę, osiągną tak wielki sukces, by z tego się utrzymywać. Do tego zawsze istnieje groźba kontuzji, która może pokrzyżować plany. A mając wykształcenie w innej dziedzinie, łatwiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

