Raciborowice. Szkoła podstawowa otwiera klasy sportowe. Nabór zaczyna się już wśród czwartoklasistów Barbara Ciryt

W Raciborowicach chcą rozwijać aktywność ruchową dzieci i młodzieży. W tym celu Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach w gminie Michałowice planuje otwarcie klas sportowych. Nabór jest do klas V. Dla chłopców przewidziane zajęcia to piłka nożna, a dla dziewczynek siatkówka. Szkoła przygotowuje się do rekrutacji, od 14 lutego będą do pobrania specjalne wnioski, a termin ich składania będzie trwać od 21 lutego do 7 marca 2022 r.