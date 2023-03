Raciechowice chcą powołać SIM razem z kilkoma innymi gminami. Cel to budowa tanich mieszkań

Państwo zasila budżet tych spółek poprzez samorządy, które przystępują do tego zadania, kwotą na wstępie - 3 mln zł dla każdego samorządu – mówił do radnych Wacław Żarski, wójt gminy Raciechowice.

Wniosek o wsparcie w wysokości 3 mln zł

Zdaniem wójta Żarskiego na cel, jakim jest stworzenie takich mieszkań, najlepiej byłoby wykorzystać posiadany przez gminę pustostan, a konkretnie wielorodzinny budynek położony w przysiółku Wolica w Raciechowicach. Ma on ok. 850 m kwadrat. powierzchni i stoi na 35-arowej działce.

Taniej niż na wolnym rynku

Mieszkania wybudowane przez SIM mają być tańsze niż te dostępne na wolnym rynku. Zgodnie z tym co przekazywał radnym wójt podczas sesji, wnosi się wkład początkowy, którego wysokość w zależności do SIM-u, zwykle sięga od 10 do 30 procent wartości odtworzeniowej, a następnie przez ok. 20 lat spłaca się pozostałą kwotę w czynszu (ten zaś miałby wynieść według dzisiejszych szacunków 15-20 zł za m kw /mies.). Oferta ta, zgodnie z tym co zdecyduje Rada, może być skierowana wyłącznie do mieszkańców danej gminy, albo także dla innych.