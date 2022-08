Raciechowice. Jeden przycisk i seniorzy otrzymają pomoc medyczną. Chętni otrzymali opaski bezpieczeństwa

Gmina przystąpiła do Rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”. W ramach modułu „Opieka na odległość” dostała pieniądze na zakup opasek bezpieczeństwa dla seniorów.

- To niezwykle ważne dla osób starszych i samotnych, niesamodzielnych, mających ograniczony dostęp do opieki medycznej. Też w takiej formie chcemy im pomóc, a w dodatku udało się to zrobić bez własnego udziału, bo w ramach projektu ministerstwa zakup opasek jest pokrywany w stu procentach - powiedział nam Wacław Żarski, wójt gminy Raciechowice.