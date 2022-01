Raciechowice. "Okrągły stół" w sprawie PSZOK-u. Spotkanie zażegnało spór

Raciechowice nie mają stacjonarnego PSZOK-u. Do tej pory nie stanowiło to problemu, bo odbiorem odpadów zajmowała się lokalna firma, która taki punkt miała na swojej działce.

Od nowego roku za to zadanie odpowiedzialna jest firma z Krakowa, która wygrała przetarg po jak jako jedyna złożyła swoją ofertę.

W opublikowanym do wiadomości mieszkańców harmonogramie odbioru odpadów na 2022 rok jako lokalizację PSZOK-u wskazano działkę nieopodal boiska w Raciechowicach. To właśnie tam raz w miesiącu jesienią i zimą oraz dwa razy w miesiącu wiosną i latem (w soboty) mieszkańcy gminy mieliby wedle potrzeb zwozić odpady poremontowe, żarówki, odpady wielkogabarytowe, opony i elektrośmieci.

Informacja ta zaskoczyła część mieszkańców Raciechowic, w tym władze klubu Grodzisko Raciechowice.

Ich obaw nie uspokoiły wyjaśniania wójta Wacława Żarskiego, że odpady nie będą tam składowane, bowiem będą trafiały do kontenerów i będą wywożone najpóźniej w następny dzień po zbiórce albo jeszcze tego samego dnia.