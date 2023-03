Raciechowice. Woda z gminnego wodociągu jest już zdatna do picia

Komunikat o tym, że woda z wodociągu publicznego w gminie Raciechowice nie nadaje się do picia ukazał się tydzień temu w czwartek (16 marca). 21 marca zaś sanepid stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia, co oznaczało, że można jej używać, ale wyłącznie po przegotowaniu.

23 marca ukazał się kolejny komunikat, tym razem stwierdzający, że woda jest już przydatna do spożycia bez tego i spełnia normy rozporządzenia.