Radni gminy Myślenice potępili atak Rosji na Ukrainę

Takich i innych wyrazów solidarności nie brakuje w ostatnim czasie. Płyną one z różnych środowisk, np. seniorów z Dziennego Domu Senior+, którzy swoją solidarność okazali przygotowując nie tylko przypinki z narodowych barwach Ukrainy, ale też przyłączając się do zbiórki organizowanej przez gminę Myślenice we współpracy z Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, jednostkami OSP oraz Myślenickim Klubem Wolontariatu.

We wspomnianej uchwale Rady Miejskiej jest też deklaracja gotowości do niesienie pomocy uchodźcom i zapis:

„Z dumą i uznaniem obserwujemy postawę mieszkańców Naszej gminy, którzy w sposób otwarty i bezinteresowny przyjmują obywateli Ukrainy szukających bezpiecznego schronienia”.

To drugi samorząd w powiecie myślenickim, który podjął taki krok. Jak już informowaliśmy, Rada Powiatu Myślenickiego, również poprzez aklamację, przyjęła rezolucję dotyczącą agresji Federacji Rosyjskiej na niepodległe państwo Ukrainy, w tym partnerski Rejon Wierchowiński w Obwodzie Iwanofrankowskim.