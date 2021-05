Radosław Majewski: W Wieczystej nikt się nie wywyższa. Ja i Peszko nie walczymy o to, kto strzeli więcej bramek [ROZMOWA]

Do drużyny występującej w klasie okręgowej Kraków dołączył Pan w rundzie jesiennej. Ma Pan za sobą już sporo meczów w lidze i w Pucharze Polski. Jak to ocenić?

Nie mnie to oceniać. Wydaje mi się, że mecze były dobre. Chodziło o powrót do zdrowia i ponownie granie, wróciłem we wrześniu po długiej przerwie. Po tym urazie już chyba nie ma śladu. Co do niższej klasy rozgrywkowej, to już wcześniej wspominałem, że to był fajna oferta, duży, długofalowy projekt. Cieszę się, że nadal ma motywację, ambicję i chęć wychodzenia na każdy trening i mecz, z kimkolwiek bym nie grał.

Wasza drużyna zazwyczaj wygrywa bezproblemowo, wysoko, często w dwucyfrowych rozmiarach. Nie nudzi się wam taka gra?

Mi nie. Ja nie patrzę w ten sposób. Trzeba strzelać tyle goli, ile się da, mieć z tego radość - to jest najistotniejsze w piłce. Wiadomo, że mamy drużynę na wyższą ligę. Nie nasza wina, że jesteśmy akurat w takiej, trzeba ją przejść, a to wymaga czasu i cierpliwości. Nikt awansu nie daje za to, że wygrywa się 10:0 czy 15:0.