Radosław Wojtaszek pokonał Jana-Krzysztofa Dudę na zakończenie drugiego dnia turnieju w szachach szybkich

Bezpośrednie starcie Polaków było emocjonującym zakończeniem drugiego dnia imprezy z cyklu Champions Chess Tour. Duda, grając białymi, zaczął go od zwycięstwa nad Aniszem Girim, następnie pokonał Borisa Gelfanda i - czarnymi - 15-letniego Christophera Yoo. Dopiero Wojtaszek przerwał jego serię zwycięstw. Drugi z naszych zawodników wcześniej zremisował z Rameshbabu Praggnanandhaą, przegrał z Ivanem Sariciem oraz pokonał Wasyla Iwanczuka. A następnie, grając czarnymi, wygrał z rodakiem.

- Ta wygrana to dla mnie jakieś przełamanie, bo po wielu latach udaje mi się wygrać - powiedział Wojtaszek. - Jeśli chodzi o przebieg partii, to Janek podstawił, zrobił grube przeoczenie. Potem wydawało się, że powinno to pójść w moją stronę, ale realizacja przewagi w moim wykonaniu był słaba. Tak naprawdę wszystko decydowało się jeszcze na sekundach, ale chyba nigdzie obiektywnie nie wypuściłem tej przewagi, którą przeciwnik mi dał swoim wielkim błędem. Obydwaj mamy miejsce teraz w czołowej ósemce, ale przed nami jeszcze dwa dni rywalizacji w rundzie podstawowej i wszystko może się wydarzyć.