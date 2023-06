Radziemice. Sugestywne ćwiczenia strażaków. Była „krew” i otwarte „rany”

Zaczęło się od pożaru elektrycznej toyoty, którą udawał wysłużony volkswagen.

- Wiadomo, że samochodów elektrycznych mamy coraz więcej i były już w Polsce przypadki pożarów takich pojazdów. Dlatego my też musimy być na takie sytuacje przygotowani – tłumaczy komendant powiatowy PSP w Proszowicach bryg. Zbigniew Kwinta.

Strażak dodaje, że o ile sam pożar takiego pojazdu nie jest trudno ugasić, to istnieje zagrożenie, że podczas gaszenia może dojść do porażenia – nawet śmiertelnego – prądem elektrycznym. Problemem jest też wychłodzenie baterii pojazdu. Zdarza się bowiem, że nawet 20 godzin po ugaszeniu pożaru dochodzi do ponownego samozapłonu.

Aby mieć pewność, że bateria nie zapali się ponownie, samochód się schładza, a w skrajnych wypadkach umieszcza w specjalnym kontenerze, gdzie jest zalewany wodą. Taki kontener – jeden z trzech w Polsce - został we wtorek sprowadzony do Radziemic z JRG nr 5 z Krakowa i „elektryczny” volkswagen został w nim umieszczony. Następnie został zalany wodą, przepompowaną przez strażaków przy pomocy linii gaśniczej poprowadzonej aż spod oddalonego niespełna kilometr zajazdu Biała Perła.