Rafał Majka rozpoczął sezon kolarski. W wyścigu Dookoła Andaluzji pomoże Tadejowi Pogacarowi

Wyścig Volta a la Comunitat Valenciana wygrał Portugalczyk Rui Costa (Intermarche-Circus-Wanty), a Rafał Majka zakończył go z niewielką stratą do najlepszych. Kolarz z Zegartowic zajął 12. miejsce, w klasyfikacji generalnej tracąc do Costy minutę i 15 sekund. Spisał się więc o wiele lepiej niż Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), który po pięciu etapach został sklasyfikowany na 54. pozycji.

- Pierwszy wyścig za mną. To było mocne pięć dni na siodełku. Krótkie podjazdy były dla mnie trudne, ale jestem zadowolony z pracy nóg. Krok po kroku! - napisał 33-letni Majka na Twitterze.