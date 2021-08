Rajdy samochodowe. Myśleniccy rajdowcy w Rajdzie Rzeszowskim

Barw Myślenic, a precyzyjniej mówiąc barw regionu myślenickiego broniło na podkarpackich drogach sześciu zawodników: Tomek Kasperczyk, Michał Poradzisz, Sławomir Sawicki, Robert Hundla, Jakub Wróbel oraz Marek Temple. To mocna ekipa. Mocna i celująca w ścisłą czołówkę. Niektórzy jej członkowie wcześniej dali już znać o sobie z jak najlepszej strony. Ot, choćby Tomasz Kasperczyk, który od początku swojej kariery pilotowany przez Damiana Sytego ma na swoim koncie tytuł rajdowego wicemistrza Polski. W Rzeszowie vw polo GTI R5 Kasperczyka i Sytego nie był niestety tak szybki, jak oczekiwali tego sami zawodnicy i ich kibice. Kasperczyk nie był w stanie nawiązać walki ze ścisłą czołówką, do czego ambitnie przyznał się na mecie rajdu.

Ten rajd zakończył się dla nas lepiej niż zakładałem, ale nie do końca stało się to za naszą sprawą. Od początku nie mogłem jechać tempem, jakiego sam od siebie oczekuję. Trudno się z tym pogodzić, ale czasem jest tak, że trzeba zrobić to, co się może, a nie to co się chce