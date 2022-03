Rak skóry. Jak cieszyć się słońcem bez ryzyka

Chyba każdy z nas ma na ciele przebarwienia, plamki i pieprzyki. To zupełnie normalne i - zazwyczaj - nie powinno budzić naszych wątpliwości ani zaniepokojenia. Lekarze jednak uczulają, że każdą zmianę skórną trzeba obserwować. Jeśli okaże się, że rośnie, zmienia kształt lub ciemnieje - od razu powinniśmy udać się do dermatologa. Powód? To może być czerniak.

Czerniak to złośliwy nowotwór skóry. Zdecydowana większość czerniaków znajduje się na skórze, ale tak naprawdę mogą występować wszędzie tam, gdzie pojawiają się komórki barwnikowe. Stąd przypadki czerniaka na gałce ocznej, na błonie śluzowej narządów płciowych, w jamie ustnej, krtani, przełyku, jelitach, a także w żołądku. Rozwój choroby jest procesem długotrwałym, w wyniku którego najpierw występują zmiany przedrakowe, z czasem ulegające przekształceniu w nowotwór.

Objawy

Rak skóry w początkowej fazie rozwoju nie daje wielu niepokojących objawów. Najczęściej pojawiają się nieznaczne zgrubienia. Zmiana może z początku przybrać formę kopulasto-wyniosłego, perłowego guzka, który z czasem zaczyna się rozrastać i pokrywać strupem. Pozostałe objawy uwidaczniają się w bardziej zaawansowanej fazie choroby i są charakterystyczne dla poszczególnych odmian nowotworu skóry.