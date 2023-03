Ratowali Żydów narażając własne życie. 24 marca to Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

To byli zwykli, nie… To byli niezwykli ludzie. Franciszek jak był 1920 rok i bolszewicy byli pod Warszawą, jako ochotnik poszedł z nimi walczyć – wspominał wtedy, w 2021 roku Kazmierz Łapczyński. - Był to akt bohaterstwa, ale nieodosobniony. Z Gruszowa niemal z każdego domu wyszedł wtedy ochotnik, żeby dać odpór bolszewikom.

Wyżywić dwie rodziny nie mając nic ponad niewielkie gospodarstwo nie było łatwo. Ukrywające się kobiety robiły co mogły, żeby wspomóc Szewczyków, haftowały więc i robiły na drutach, a to co zrobiły Aniela Szewczyk sprzedawała na jarmarkach, żeby mieć za co kupić żywność.

Szewczykowie, jako szanowana rodzina, mogli też liczyć na pomoc sąsiadów. Ci najpewniej domyślali się, że u Szewczyków ukrywają się Żydzi, ale nikt ich nie wydał.

Aniela i Franciszek dopiero pośmiertnie doczekali się uznania ich bohaterstwa. Najpierw przez Instytut Yad Vashem, który na wniosek córki Goldbergów, przyznał im tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Potem przez Instytut Pamięci Narodowej i gminę Raciechowice, których staraniem powstał obelisk z tablicą.