RAW AIR 2023: program, wyniki. Czas na skoki narciarskie w Pucharze Świata w Norwegii i walkę o wysokie premie Artur Bogacki

Kamil Stoch dwukrotnie wygrał punktację Raw Air Wojciech Matusik

Raw Air 2023 w skokach narciarskich przed nami, sprawdź program i wyniki. W najbliższych dniach skoczków czekają zawody w trzech ośrodkach, w programie są: Oslo, Lillehammer i Vikersund. Wyniki zaliczane są do klasyfikacji Pucharu Świata, a także do norweskiego minicyklu, w którym do zgarnięcia są duże pieniądze.