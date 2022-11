Razem w charytatywny rejs! Dzięki niemu młodzi otrzymają stypendia naukowe

Najważniejszym i jednocześnie najbardziej emocjonującym punktem rejsu była licytacja, podczas której darczyńcy przekazali 76 tys. złotych, a łącznie z całego wydarzenia udało się zebrać 82 tys. zł. Co można było wylicytować? Na przykład tak wartościową rzecz jak piłka z autografem Igi Świątek, a także usługę cateringową czy lot helikopterem.

– Serdeczna społeczność ma ogromną siłę! Dzięki temu wydarzeniu możemy towarzyszyć kolejnym podopiecznym w drodze do dorosłości i spełniania marzeń. To niesamowite, jak wiele osób zaangażowało się w tę akcję. Jestem wdzięczna i poruszona ich wspaniałymi sercami – mówi Alicja Magiera-Bąk z zarządu Fundacji Hearty.

Charytatywny rejs po Wiśle, który miał miejsce 17 września br., to projekt stowarzyszenia przedsiębiorców JCI Kraków oraz właścicieli firmy Fracthon Development Agnieszki Widłak-Lindsay i Przemysława Kowalskiego, jednocześnie wieloletniego członka JCI Kraków. Głównym celem całego przedsięwzięcia było zebranie ponad 150 osób chcących pomagać poprzez wsparcie edukacji przyszłości dla dzieci i młodzieży będących podopiecznymi Fundacji Hearty.

Zebrane podczas rejsu fundusze zostały przekazane Fundacji Hearty, powołanej do życia, by zapewnić edukację przyszłości i dostęp do rynku pracy każdej młodej osobie. Daje ona młodym równe szanse w przeciwdziałaniu ich wykluczeniu, poprzez innowacyjne projekty i łączenie z ludźmi świata biznesu. Zapewnia wsparcie podopiecznym domów dziecka, młodym ludziom z niepełnosprawnościami oraz uczniom z małych miejscowości.

Dzięki pieniądzom zebranym podczas charytatywnego rejsu aż 20 podopiecznych krakowskiej fundacji otrzyma stypendia naukowe. Jedną z takich stypendystek jest 13-letnia Milena. Jej ulubione przedmioty to biologia i informatyka. Dziewczynka uczęszcza również na dodatkowe zajęcia z biologii i chemii, by poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie. Uwielbia zwierzęta, czas wolny spędza chętnie ze swoimi psami, a pytana o plany na przyszłość, mówi o tym, że chciałaby zostać logopedą lub psychologiem.