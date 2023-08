Rdesty. Rośliny, które mordują swoich sąsiadów. Felieton Grzegorza Tabasza

Z bliska czar prysną. Wszystko przez masowo rosnące w podszyciu rdesty. Sachaliński, ostrokończysty i ich mieszańce. Wysokie na trzy metry, gęste kępy soczyście zielonego paskudztwa. Teraz ławo je rozpoznać po wielkich kiściach białych kwiatów. Pełno na nich pszczół i innych owadów zbierających nektar i pyłek.

To zła wiadomość. Rdesty wydadzą nasiona dzięki czemu zdobędą nowe tereny. Skądinąd miłe oku rośliny skutecznie mordują swoich sąsiadów. Zabierają słońce, sole mineralne i wodę. W rdestowym gąszczu nie uświadczy ani źdźbła trawy czy listeczkami innych roślin. Intruzi niszczą przyrodniczą różnorodność i co gorsza, nie ma skutecznego sposobu by się rdestowców pozbyć.

Na walkę z barszczem są pieniądze, zaś rdestowce są jeno na czarnej liście gatunków inwazyjnych. Co oczywiście w niczym im nie wadzi. O, gdyby parzyły, to co innego! Co do wojny, to Anglicy z kretesem przegrali antyrdestową wojnę na brzegach Tamizy. Nie pomogła chemia, zawiodło wykopywanie kłączy i systematyczne wykaszanie. Stracili pieniądze i nic nie osiągnęli. My też jesteśmy skazani na porażkę.