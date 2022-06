Reakcja deputowanego Dumy na decyzję Czesława Michniewicza: proponuje Maciejowi Rybusowi paszport

Swiszczew, przewodniczący Rosyjskiego Komitetu Dumy Państwowej ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Polityki Młodzieżowej, a zarazem prezes Rosyjskiej Federacji Curlingu jest cytowany przez portal sports.ru.

- To prostackie podejście do własnego obywatela. Maciej ma poważne argumenty za pozostaniem w Rosji - mówi Swiszczew o decyzji wykluczającej obrońcę z występów w reprezentacji Polski. I kontynuuje: - W Rosji, Polsce, USA i we wszystkich krajach świata urzędnicy muszą dbać i wspierać swoich obywateli, bo z tego powodu otrzymują pensję. Rybus od dawna mieszka i pracuje w Rosji, jego żona jest Rosjanką, dlatego myślę, że w drodze wyjątku można mu wystawić paszport w ramach programu przyspieszonego. O ile oczywiście Maciej złoży prośbę.

Deputowany, członek Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, wygłosił też apel: - Wzywam urzędników wszystkich krajów do traktowania swoich obywateli z troską i uwagą, niezależnie od sytuacji politycznej na świecie.