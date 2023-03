Regulamin zapisów na Forum Seniora Małopolski w dniu 5 kwietnia 2023 r.

§1 Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa warunki zapisów na listę gości Forum Seniora Małopolski.

2.Forum Seniora Małopolski (zwane dalej: Forum) jest organizowane przez Polska Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, REGON 012047699, realizowane lokalnie przez Oddział w Krakowie.

3.Forum odbędzie się 5 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w Audytorium Maximum UJ, w Krakowie przy ulicy Krupnicza 33.

4.Gościem Forum jest każda osoba spełniająca wymagania określone w pkt 10, której udział w Forum został potwierdzony przez Organizatora po uprzednim przesłaniu przez Gościa formularza zgłoszeniowego.

5.Liczba miejsc do udziału w Forum Przedsiębiorców jest ograniczona. O Uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń według dokonanych rejestracji. Po zamknięciu listy istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową, z tym zastrzeżeniem, że zapisanie się na listę rezerwową nie daje gwarancji uczestnictwa w Forum Seniora. W przypadku zwolnienia miejsca na liście podstawowej, osoby zapisane na liście rezerwowej według kolejności zgłoszeń zostaną powiadomione o powyższym drogą pocztową poprzez przesłanie oficjalnego zaproszenia.

6.Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne.

7.Formularz zgłoszeniowy oznacza formularz dostępny pod adresem www.dziennikpolski24.pl/forumseniora za pomocą którego następuje Rejestracja.

8.Forum oznacza organizowane przez Organizatora wydarzenie, którego dotyczy Rejestracja.

9.Rejestracja oznacza proces samodzielnego zgłoszenia się w imieniu własnym jako Gościa do udziału w Forum.

10.Gość/Uczestnik oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną.

11.Rejestracja uczestnictwa w Forum jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.