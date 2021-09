Rekordowe ceny mieszkań w Krakowie: od dewelopera po 10,5 tys. zł, a na rynku wtórnym po 9,9 tys. zł za metr kw. Drożej tylko w Warszawie Zbigniew Bartuś

Ofertowe ceny nowych mieszkań w Krakowie znowu wzrosły mocno powyżej inflacji: rok do roku o 15 procent, a od początku 2021 roku – o 11 procent – wynika z najnowszego raportu o rynku pierwotnym przygotowanego przez Expandera i Rentier.io. Mediana cen lokali pod Wawelem zbliżyła się tym samym do 10,5 tys. zł – wyższa lub podobna jest tylko w Warszawie i Gdańsku, a w większości dużych miast lokuje się poniżej 7 tys. zł. Z kolei eksperci Rankomat.pl odnotowali w Krakowie drugie najwyższe w kraju (po Warszawie) ofertowe ceny mieszkań na rynku wtórnym: aż 9.891 zł za metr kw. Kraków podbił stawki w całej Małopolsce do astronomicznej kwoty 9.299 zł za metr kw., choć wyraźnie taniej można kupić lokale w Tarnowie i Nowym Sączu. Niemal dwukrotnie niższe są także stawki w województwach leżących za małopolską miedzą.