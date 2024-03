Rekordziści wśród wójtów i burmistrzów. Rządzą ponad 30 lat! Zaczynali jako naczelnicy, tworzyli samorząd gminny

- Przede wszystkim zawsze starałem się dobrze wykonywać swoje obowiązki. A ponadto budować wspólnotę. W samorządzie najważniejsze jest pojęcie "my", nie "wy", nie "oni". Tylko "my", bo to wskazuje na wspólnotę, współpracę, wspólną własność, wzajemne słuchanie się i rozmawianie. Wówczas razem decydujemy w co inwestować. Koszyce mają już sieci wodociągowe, kanalizacyjne. Teraz jeszcze modernizujemy bazę oświatową - mówi Rybak.