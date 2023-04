Rekreacyjne linie autobusowe z Krakowa do Ojcowa i do ZOO. Komunikacja wycieczkowa rusza przed majówką

Sezonowe kursy są uruchamiane od dwóch lat z myślą o wycieczkach do terenów rekreacyjnych. Zasady są takie, że linie działają w zależności od pogody. Autobusy kursują w weekendy i święta, a to, czy przejazdy się odbędą MPK ogłasza w czwartki. W tym roku uruchomione zostaną linie 734, linii 434 - obie do ZOO oraz LR0 do Ojcowa.

Linia LR0 - zawiezie turystów z Krakowa do Ojcowa w pobliże zamku. Jej trasa to: Os. Podwawelskie – Rondo Grunwaldzkie – Konopnickiej – al. Krasińskiego – al. Mickiewicza – Czarnowiejska – Nawojki – Armii Krajowej – Rondo Ofiar Katynia – Jasnogórska – Szyce – Biały Kościół – Czajowice – Sąspów – Ojców – Ojców Zamek. Kursy są planowane w soboty i dni świąteczne godzinach 8 - 19 z częstotliwością co 35 minut. Do obsługi wybranych kursów będą kierowane autobusy z przyczepami na rowery (załadunek i rozładunek rowerów będzie możliwy tylko na przystankach początkowych i końcowych).

Linia 734 - ma kursować w zamian za zawieszoną (w związku z przebudową ul. Królowej Jadwigi) linię 134. Kursy są planowane w soboty i dni świąteczne godzinach 9-18 z częstotliwością co 15 minut.

Linia 434 – sezonowa - zostanie uruchomiona po trasie: Baba Jaga – al. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa – ZOO; Kursy są planowane w soboty i dni świąteczne godzinach 10-18 z częstotliwością co 15 minut ( w związku z przebudową ul. Królowej Jadwigi, do obsługi będzie kierowany tabor o zmniejszonej pojemności).