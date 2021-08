Rekrutacja 2021: Oto najpopularniejsze kierunki na małopolskich uczelniach

Najstarsza polska uczelnia w tym roku przygotowała na studiach jednolitych magisterskich oraz I stopnia w sumie 8700 miejsc stacjonarnych i prawie 1200 niestacjonarnych. Jakie kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem na Uniwersytecie Jagiellońskim? Te same, które są oblegane od lat, czyli zaskoczenia nie było.

Do najpopularniejszych kierunków na UJ (pod względem liczby kandydatów) należą: psychologia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (1917 osób), prawo (1820 osób), psychologia, którą oferuje Wydział Filozoficzny (1396 kandydatów), kierunek lekarski (1146 osób) czy filologia angielska (1141 aplikacji).

Jeśli zaś chodzi o kierunki studiów z największą liczbą kandydatów na jedno miejsce, to czołowe lokaty zajmują te same kierunki co w zeszłym roku: filologia orientalna – japonistyka (17,18 os. na miejsce), ekonomia (16,28) oraz studia nad Koreą (15,4). Niełatwo również zostać studentem kierunków finanse, bankowość, ubezpieczenia (14,15) oraz studia nad Japonią (13,27).