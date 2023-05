Rekrutacja 2023/2024. Jaki kierunek studiów wybrać? Postaw na nowości!

W odpowiedzi na globalne trendy

Znaczna część z nowych kierunków na UEK prowadzonych jest w języku angielskim. Są to m.in.: studia magisterskie ESG w finansach, European banking and insurance in digital environment, International Business, Financial Analytics, Global Human Resource Management, Financial Accounting accredited by ACCA (to nowy, unikatowy w skali kraju kierunek w ofercie UEK) oraz Global Business Services. Ten ostatni jest pierwszym w Polsce kierunkiem przygotowanym we współpracy z firmami sektora usług dla biznesu (GBS).