Rekrutacja na studia 2022: Oto najpopularniejsze kierunki na małopolskich uczelniach

Jeśli chodzi o liczbę kandydatów na jedno miejsce, to na UJ niekwestionowanym liderem jest psychologia – o jedno miejsce na tym kierunku walczyło ponad 20 kandydatów. „Niewiele łatwiej będą mieli starający się o przyjęcie na ekonomię – 16, japonistykę – 15,57, kierunek lekarsko-dentystyczny – 11,85 oraz finanse, bankowość, ubezpieczenia – 11,8” – podaje UJ.

Uniwersytet Jagielloński w tym roku przygotował na studiach jednolitych magisterskich oraz I stopnia w sumie 9850 miejsc. W pierwszej turze naboru aplikacje złożyło blisko 33,5 tys. kandydatów (to liczba podobna do zeszłorocznej). Jakie kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem na najstarszej uczelni w Polsce?

– Tegoroczne wyniki rekrutacji pokazują ciągły trend, że nasz uniwersytet cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Świadczy o tym liczba kandydatów bardzo zbliżona do minionego roku. Ciekawostką w obecnym naborze jest pojawienie się na pierwszym miejscu pod względem liczby kandydatów oraz kandydatów na jedno miejsce psychologii prowadzonej na Wydziale Filozoficznym. Studia te od lat znajdują się w czołówce, jednak w tym roku wyprzedziły notujące największe zainteresowanie w ostatnich latach prawo o ponad 500 kandydatów – informuje Kamil Gajęcki, kierownik Działu Rekrutacji na Studia UJ.

Od psychologii po dziennikarstwo

Psychologia – podobnie jak na UJ – cieszy się również największym powodzeniem wśród chętnych do studiowania na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W nadchodzącym roku akademickim ta uczelnia przygotowała ok. 2 tys. miejsc dla kandydatów na studia polskojęzyczne i ok. 170 miejsc na studiach anglojęzycznych.