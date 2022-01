Renault 4L - apartament dla nomadów. Kultowy, ale wciąż rześki, 60-latek zmienił się w nowoczesne i zarazem urocze „gniazdko”

Renault 4L - podbił serca milionów

Prosty, praktyczny, wszechstronny, ale też niedrogi - taki miał być samochód, w którego życie tchnął w 1956 r. Pierre Dreyfus, ówczesny prezes Renault. On też rzekł, że auto to ma być „jak para jeansów”.

Po raz pierwszy 5-drzwiową „czwórkę” - w wersji Luxe - zaprezentowano w świetle jupiterów podczas paryskiego Salon de l’Automobile. Był rok 1961. Od tego momentu Renault 4 podbiło serca milionów, dla wielu stając się początkiem cudownej przygody ze światem motoryzacji i… biznesu.

- Wszyscy mamy wspomnienia związane z Renault 4. To fascynujący samochód - nie ukrywa Jean Le Cam, słynny francuski żeglarz, a jednocześnie właściciel kilku mocno spracowanych „czwórek”.

Co uczestnika regat Vendée Globe, jednych z najbardziej prestiżowych w żeglarskim świecie - o skali ich trudności świadczy choćby to, iż do pokonania jest blisko 30 tysięcy mil morskich i to bez zawijania do portów - urzekło w tym starym „maluchu”? Czym podbił jego serce?